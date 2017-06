Per il Guardian è Fabio Pisacane il calciatore dell'anno

Era il 18 settembre quando un uomo si mise a piangere davanti alle telecamere, subito dopo Cagliari-Atalanta, finita con la vittoria dei sardi per 3-0. Quell'uomo si chiama Fabio Pisacane e aveva da poco ottenuto la vittoria più importante della sua vita, quella contro la sindrome di Guillan-Barrè. Una malattia rarissima in cui il sistema immunitario attacca il sistema nervoso provocando paralisi temporanee e abbattendo il tono muscolare. La patologia si era già manifestata in gioventù, per poi costringere Pisacane a trascorrere nel 2016 tre mesi e mezzo in ospedale, con 20 giorni di coma e la paralisi alle braccia.



Poi contro i bergamaschi l'esordio in Serie A e la fine di un incubo. La favola del napoletano non è passata inosservata neppure al di là della Manica, dove il "The Guardian" ha deciso di assegnargli il neonato premio "calciatore dell'anno". Il riconoscimento, come spiegano dal quotidiano inglese, verrà consegnato ad "un giocatore che ha fatto qualcosa di davvero notevole non solo nel superare le avversità ma anche per aver aiutato gli altri diventando un esempio con il suo comportamento e la sua onestà". Pisacane, non appena ha saputo del premio, ha dichiarato: "Devo dire onestamente che non ho fatto niente per diventare un esempio. Non fa parte del mio modo d'essere, sono un ragazzo semplice. Penso di avere un po' di umiltà e questa umiltà non mi fa pensare che gli altri possano considerarmi un esempio".



Il giocatore del Cagliari in passato si era distinto anche per un altro gesto, come sottolineato dal giornale britannico. Ai tempi del Lumezzane diventò celebre per aver denunciato di essere stato contattato dai boss della Camorra, nel tentativo di allestire una combine. Il calciatore rifiutò un'offerta da 50mila euro per truccare un match e fu nominato "ambasciatore del calcio" dall'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. Un campione dentro e fuori dal campo.