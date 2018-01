Pellegrini: "Mi voleva la Lazio ma se chiama la Roma..."

Lorenzo Pellegrini rimane nel mirino della Juventus, i bianconeri si erano interessati a lui anche la scorsa estate e non erano stati i soli: "C'è stato anche l'interesse della Lazio - le parole del centrocampista a Sportweek - ma, essendo romanista da sempre ed essendo già stato allenato da Di Francesco, è stata una scelta serena. In famiglia poi, immaginate mio padre...".



Pellegrini torna agli anni di Sassuolo: "Ringrazierò per sempre Garcia per la fiducia ma in quel biennio sono cresciuto e diventato uomo, credo anche di aver limato quel pizzico di personalità che serve a un romano per giocare nella Roma". Sui suoi idoli: "Ronaldinho e De Rossi, che lo ha confermato aiutandomi in campo per tutto il mio debutto in Nazionale (5-0 contro il Liechtenstein a giugno, ndr) dicendomi di stare tranquillo".



Pellegrini ha anche una buona dose di umiltà:"Devo migliorare soprattutto la fase difensiva. Il mister mi ripete sempre che correre in avanti è facile ma è correre all’indietro che fa la differenza per un centrocampista. Le mezze ali di questa generazione devono essere tuttocampisti".