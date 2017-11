Pellegrini: "Inter da scudetto. Spalletti come il Trap"

L'Inter può puntare al tricolore. Parola di Ernesto Pellegrini: "La vedo bene, è una squadra quadrata, che può anche vincere lo scudetto, perché è guidata da un grande allenatore: i giocatori sono seri, la squadra c'è".



L'ex presidente nerazzurro non nasconde di apprezzare molto Spalletti: "Un leader, un trascinatore, un uomo che sa come si intrattengono i rapporti con i giocatori e con gli uomini in generale. Ci vedo una certa somiglianza con Trapattoni: tutti e due sono uomini forti, sono uomini che sanno penetrare nell'animo umano, sanno capire i loro pregi e i difetti, li sanno guidare; in questo senso si somigliano molto".



Premiato con la 'Exellence Guirlande d'Honneur' di Sport Movies e Tv 2017, Pellegrini ha confermato di non essere interessato a rilevare la quota di minoranza del presidente interista, Erick Thohir. "Per me francamente è impossibile - ha chiarito l'imprenditore, che con l'Inter conquistò fra l'altro lo scudetto dei record nel 1989 -. Mi hanno anche offerto nel tempo di comprare parecchie altre società, ma il mio cuore batte nerazzurro, non mi vedo proprietario in una squadra diversa dall'Inter. Come imprenditore mi piace comandare, se ho una minoranza conto relativamente poco, quindi credo che non faccia parte del mio futuro".