Pellegri, senti la BBC: "Nuovo Messi, ma è troppo genoano"

"We have the new Messi."



Pietro Pellegri could have joined @ManUtd but has "only ever had eyes for Genoa".



Morehttps://t.co/0gKpXtUvBn pic.twitter.com/7lUBViggmi — BBC Sport (@BBCSport) 4 ottobre 2017

"Abbiamo il nuovo Messi". In Inghilterra vanno letteralmente pazzi per il baby talento del Genoa Pietro Pellegri, tanto che la BBC ha dedicato all'attaccante un lungo articolo in cui ne celebra i record, lo indica come successore del più forte giocatore del mondo, ma gli trova anche un difetto: "È troppo genoano".

Già, perché il bomber classe 2001 che sta bruciando tutti i record di precocità (è il giocatore più giovane ad aver esordito in Serie A insieme ad Amedeo Amadei della Roma a 15 anni e 280 giorni ed è il più giovane in assoluto ad aver segnato una doppietta) poteva vestire la maglia del Manchester United, ma ha rifiutato.

Troppo forte il suo legame con Genova per lui, cresciuto a Pegli vicino al centro di allenamento del Grifone in una famiglia di genoani doc. Da ragazzino, racconta la BBC, giocava alla Playstation con Marco Rossi, storico capitano dei rossoblu.

Da Genova però Pellegri un giorno dovrà partite per vestire la maglia di uno dei più grandi club europei, in Italia Juventus, Inter e Milan stanno già facendo a gara, ma anche in Inghilterra, scrive la BBC, le pretendenti non mancano. Il Manchester United tornerà alla carica e Chelsea e City sarebbero disposte ad arrivare fino a 60 miioni.