Pazza corsa per il sesto posto: gara a chi rallenta di più

Una gara a chi fa peggio. Potrebbe essere sintetizzata così la lotta per il sesto posto tra Milan, Inter e Fiorentina. I rossoneri non riescono più a vincere (l'ultimo successo risale al 9 aprile, 4-0 a San Siro con il Palermo) eppure paradossalmente nella giornata di domenica hanno allungato in ottica Europa League. Il punticino di Crotone non è del tutto da buttare e potrebbe essere decisivo a fine campionato.



Se la formazione di Montella non sta vivendo un momento felice, le dirette concorrenti rendono meno dolorosi gli stop milanisti. L'Inter aveva l'occasione di agganciare i cugini ma contro il Napoli è arrivata l'ennesima la seconda sconfitta consecutiva mentre i tre punti non si vedono dal 12 marzo (7-1 all'Atalanta). Incredibile poi il cammino della Fiorentina: sembrava tagliata fuori, è rientrata in corsa grazie ale cadute delle rivali e nel momento più bello è crollata a Palermo con una formazione quasi già retrocessa.



Una folle corsa dunque e i più maligni sostengono che nessuna delle tre squadre voglia ottenere il sesto posto dato che i preliminari di Europa League comportano lo stravolgimento dei piani con il ritiro ai primi di luglio e il rischio di rovinare la prossima stagione. Difficile credere a questa versione soprattutto perché ad esempio, prima di Milan-Empoli il Diavolo era vicinissimo anche al quarto e quinto posto. Più realisticamente a frenare Montella, Pioli e Sousa sono limiti tecnici, fisici e mentali: restano quattro giornate per provare a cancellarli e salvare almeno la faccia.