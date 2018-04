Pavoletti: "Napoli, io peggio di un gregario"

Leonardo Pavoletti e Napoli non hanno fatto in tempo ad innamorarsi l'uno dell'altra. De Laurentiis lo pagò 18 milioni al Genoa dopo averlo visto segnare a raffica con la maglia rossoblù, in particolare di testa, sperando di fare un regalo gradito a Maurizio Sarri, privato dell'unico centravanti in rosa dopo l'infortunio di Milik. Ma arrivato a gennaio della scorsa stagione, ha fatto una fatica tremenda a trovare spazio, andando in campo appena sei volte in campionato, solo due da titolare, e quattro in Coppa Italia, senza mai segnare.



Così Pavoletti quest'anno è ripartito da Cagliari, ci ha messo un po' a ritrovare il ritmo partita, poi piano piano sta tornando determinante e molti degli 8 gol segnati si stanno rivelando fondamentali per la salvezza dei sardi: "Scelsi Napoli per diventare un giocatore importante e dare una mano sin da subito, ma poi ho fatto tantissima panchina, peggio di un gregario - ha spiegato al Corriere dello Sport -. Nonostante l’amarezza di non aver inciso, ho bei ricordi di quell’esperienza. Nella tua carriera devi sempre accettare le sfide, altrimenti se resti a goderti i tuoi comfort, non saprai mai quanto vali realmente. Scudetto? Mi auguro che vinca il Napoli". Un piccolo sfogo che conferma quanto già noto: lui ha legato molto con i compagni, ma Sarri non lo vedeva.