Pavoletti: "Genoa, scelta di cuore"

In occasione della festa dei 123 anni del Genoa, Leonardo Pavoletti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport. L'attaccante rossoblu ha spiegato il motivo della sua permanenza in Liguria, nonostante la corte serrata del Napoli nel finale della sessione estiva di calciomercato. Pavoletti si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali del club, prima di analizzare la sfida contro la Fiorentina, in programma allo stadio Ferraris, valida per la terza giornata di Serie A.