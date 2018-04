Paolo Cannavaro: "Napoli, lo scudetto ora o mai più"

Sabato alle 18 al Mapei Stadium è in programma Sassuolo-Napoli. Per Paolo Cannavaro, ora assistente del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande, non è una partita come le altre: "Sfida speciale? Assolutamente sì, del resto la prima volta che l’ho giocata con la maglia del Sassuolo al San Paolo mi sono stirato per l’emozione. Sono due squadre che hanno segnato la mia carriera e la mia vita".



"Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera in azzurro. Evidentemente - continua l'ex difensore nell'intervista alla Gazzetta dello Sport - era destino e poi quel modo silenzioso di salutare ha rafforzato l’affetto dei napoletani nei miei confronti, perché sono passato ad una squadra che è simpatica a tutti e non ho ferito nessuno".



Chi non ha ancora vestito la maglia della squadra di Sarri è Matteo Politano: "Matteo sperava di fare un salto di qualità, ma anche la società aveva le sue ragioni. Spiccherà il volo a fine anno, come magari farà Berardi. Il Sassuolo troverà sostituti adeguati".



Infine, sul duello scudetto: "Lo scontro diretto sarà decisivo, ma i bianconeri hanno un calendario peggiore del Napoli e una Champions impegnativa. Napoli maturo? Lo spero. Gioca un grande calcio, come faceva già l’Empoli di Sarri, con interpreti eccelsi: bellezza e forza sono complementari. Gli azzurri possono farcela e poi se non succede quest’anno se ne riparlerà tra un bel po’. Qualcosa in estate cambierà perché alcuni elementi, per età e motivazioni, sono ormai logori".