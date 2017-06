Panchina Inter, Pioli a un passo: l'annuncio nelle prossime 48 ore

L'annuncio del successore di Frank de Boer arriverà entro martedì, come comunicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale: Stefano Pioli avrebbe controsorpassato Marcelino e sarebbe davvero a un passo dalla panchina nerazzurra. L'ex tecnico deve risolvere tra lunedì e martedì le pendenze con la Lazio e Lotito e poi verrà ufficializzato, nel suo staff dovrebbe esserci anche Walter Samuel.

20:25 ICARDI: "MEGLIO SE ARRIVA UN TECNICO ITALIANO"

18:00 SAMUEL NELLO STAFF DI PIOLI

Secondo quanto riferito dal nostro Marco Barzaghi, pare che anche uno degli eroi del Triplete nerazzurro, Walter Samuel, farà parte dello staff di Stefano Pioli.

17:50 AUSILIO A PREMIUM: "IL COMUNICATO E' CHIARO"

Prima di Inter-Crotone, il ds Ausilio ha parlato a Premum: "Il comunicato è chiaro, saprete tutto entro 48 ore: si è detto tanto in questi giorni, in realtà si sono fatte cose molto normali, cose che fanno tante società quando c’è da scegliere un allenatore. Ci siamo presi il tempo necessario per una scelta delicata".

17:26 PIOLI, 48 ORE PER LIBERARSI DA LOTITO

Il ritardo di 48 ore citato nel comunicato dell'Inter prima della comunicazione sul nuovo tecnico sarebbe da imputarsi alle tempistiche necessarie a Pioli per liberarsi dal vincolo che ha ancora con Lotito. Lazio ed ex allenatore dovrebbero trovare una soluzione entro martedì, poi arriverà la fumata bianca con i nerazzurri.

16:10 MARCELINO LASCIA MILANO

Il tecnico spagnolo Marcelino sta lasciando Milano: si è interrotta la trattativa con la dirigenza dell'Inter. E' un altro indizio che avvicina Pioli alla panchina nerazzurra.

16:00 PIOLI A UN PASSO DALL'INTER

Secondo quanto riferisce la nostra squadra di mercato ci sarebbe stato un controsorpasso di Pioli ai danni di Marcelino. Adesso l'ex tecnico della Lazio sarebbe a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell'Inter.

15:55 IL COMUNICATO DELL'INTER: "NELLE PROSSIME 48 ORE L'ANNUNCIO"

13:17 MARCELINO ATTESO A SAN SIRO

Marcelino dovrebbe presenziare alla sfida di campionato tra Inter e Crotone, in programma alle 18:00 allo stadio Meazza. Per lui pronto un contratto da 2 milioni a stagione fino al 2019. Restano comunque caldi i nomi di Zola e Pioli, sponsorizzato soprattutto da Ausilio e Gardini.

11:40 TESTA A TESTA MARCELINO-ZOLA

Fonti vicine all'ex tecnico di Watford e Cagliari Gianfranco Zola riferiscono che Magic Box sarebbe molto confidente sul buon esito della trattativa, al momento ci sarebbe un testa a testa con Marcelino, con entrambi gli allenatori al 50%. La fiducia deriverebbe dal fatto che Zola rappresenterebbe per la nuova proprietà cinese l'italianità, ma allo stesso un profilo internazionale avendo allenato in Premier League. La decisione ufficiale dovrebbe comunque essere comunicata domani o al massimo martedì, a questo punto Pioli sembra fuori dai giochi.

11:07 DECISIONE RINVIATA A DOMANI

Fonti vicine all'ambiente nerazzurro fanno sapere che la decisione riguardo il nuovo tecnico dell'Inter sarà rinviata a domani o addirittura a martedì. Sembra infatti che la proprietà cinese voglia prendersi ancora qualche ora di riflessione, anche per non togliere attenzione al campo. L'Inter è impegnato alle 18 a San Siro contro il Crotone in una partita da vincere assolutamente per non perdere terreno dal treno Europa.

SABATO 5 NOVEMBRE

23:00 MARCELINO TORNA SERENO IN HOTEL

Marcelino è tornato dall'incontro con Suning ed è stato intercettato del nostro Daniele Miceli. L'allenatore spagnolo ha preferito non rispondere alle domande dell'inviato di Premium Sport - mimando il gesto della bocca cucita - ma è parso molto sereno e sorridente. L'ex Villarreal ora si trova nella camera dell'hotel in cui soggiorna e in questo momento il suo futuro sembra essere sempre più a tinte nerazzurre.

22:50 MARCELINO SEMPRE PIÚ FAVORITO

Arrivano notizie importanti legate alla panchina nerazzurra: come riporta la nostra squadra mercato, Marcelino dovrebbe il proprio soggiorno almeno fino a lunedì. Lo spagnolo si è fatto portare un'altra valigia ed è stato raggiunto dal suo staff al completo (composto da tre collaboratori). Presente anche il suo avvocato. Nel pomeriggio, verso le 18:30, l'ex allenatore del Villarreal ha lasciato il suo hotel per incontrare Suning per la seconda volta da quando è arrivato. Proprio domani la proprietà cinese, a meno di ripensamenti dell'ultimo momento, dovrebbe lasciare l'Italia. Facile dunque che possa arrivare anche la fumata bianca per il nome del prossimo allenatore dell'Inter.

14:00 ZOLA VICE DI MARCELINO?

In attesa di un nuovo contatto con lo spagnolo Marcelino, circola l'indiscrezione che Gianfranco Zola potrebbe assumere l'incarico di vice dell'ex tecnico del Villareal in caso di scelta dello spagnolo per la panchina.

12:50 INCONTRO IN CORSO SUNING-ZOLA

Spunta anche il nome di Gianfranco Zola nella lunga lista dei possibili allenatori dell'Inter. Intorno all'ora di pranzo infatti il gruppo Suning ha incontrato l'ex fantasista di Parma e Cagliari e il meeting sarebbe ancora in corso. Nel pomeriggio previsto un altro incontro con Marcelino, che stamattina sembrava in netto vantaggio. Ma ora è spuntato anche Magic Box.

09:15 MARCELINO VICINO ALL'INTER

Il nostro inviato Marco Barzaghi conferma che al momento Marcelino, sponsorizzato dal 'consulente' e agente Kia Joorabchian, sarebbe a un passo dal diventare l'allenatore dell'Inter dopo aver sorpassato Stefano Pioli, spinto invece dall'anima italiana del club (Ausilio, Gardini). Erano previsti altri due incontri con Guidolin e Vitor Pereira ma potrebbero essere annullati.

08:00 MARCELINO IN POLE

Filtrerebbe parecchio ottimismo su Marcelino che avrebbe leggermente sorpassato Pioli nelle preferenze della dirigenza cinese dell'Inter come riferisce il nostro inviato Daniele Miceli. Lo spagnolo, qualora venisse scelto, sarebbe affiancato da un vice italiano: si fa strada l'ipotesi Beppe Baresi. Pioli resta comunque in corsa: l'ex tecnico della Lazio ha lasciato un suo uomo di fiducia a Milano.