Panchina d'oro, Allegri trionfa: "Juve pronta al Triplete"

La Panchina d'oro è di Massimiliano Allegri: lo hanno "scelto" i suoi colleghi di A e B stabilendo che il miglior allenatore della Serie A della scorsa stagione è stato proprio il tecnico della Juventus. Ha messo in fila i colleghi di Atalanta e Napoli, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri: il livornese ha ricevuto 19 voti contro gli 11 di Gasp e i 7 del suo principale antagonista nella lotta scudetto.



Un enorme grazie ai colleghi che mi hanno votato. E grazie ovviamente alla società e ai ragazzi, che rendono possibile ogni successo! pic.twitter.com/nR1SRkA5Wx — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 26 marzo 2018

È la terza volta che Allegri si aggiudica il premio dopo quelli conquistati nel 2008-09 quando era al Cagliari e due anni fa con la Juve. Nella scorsa stagione, invece, fu battuto da Sarri. Per l'allenatore bianconero si tratta di un record eguagliato: a tre erano arrivati prima di lui"E' una straordinaria soddisfazione - ha detto Allegri -. Ringrazio la società che mi mette sempre a disposizione una squadra competitiva. Ringrazio soprattutto il mio staff, questo premio è anche loro. E ringrazio anche chi mi ha votato, faccio un grosso. Complimenti anche a tutti gli allenatori italiani che hanno vinto all'estero"."Ho giocatori meravigliosi, ci divertiamo e siamo competitivi - ha detto a Premium -. Nel finale di stagione cercheremo di vincere lo scudetto, dobbiamo avere l'ambizione di eliminare il Real in Champions e poi abbiamo la Coppa Italia.La voglia e la determinazione ci devono contraddistinguere dalle altre squadre"."Per Dybala questa mancata convocazione deve essere uno stimolo per arrivare al Mondiale. Spero per lui che riesca a conquistarsi un posto e credo che ce la farà: dopo il rientro dall'infortunio ha dimostrato di essere determinante.".