Panchina d'oro 2017, Sarri vince davanti ad Allegri

Maurizio Sarri ha vinto la Panchina d'oro 2017: il tecnico del Napoli ha preceduto a sorpresa Massimiliano Allegri della Juventus mentre Eusebio Di Francesco (Sassuolo) si è classificato terzo. Sarri è stato premiato per la stagione 2015/16, la prima sulla panchina azzurra, terminata al secondo posto proprio dietro i bianconeri. Il tecnico partenopeo ha ricevuto 25 voti (su 61 potenziali), tre in più di Allegri mentre Di Francesco ne ha presi 7.



"I premi non mi piacciono sempre, ritengo sia tempo sottratti al nostro lavoro. Ma non è questo il caso visto che a votare sono stati i miei colleghi e io fino a cinque anni fa lavoravo ancora a livello dilettantistico. Ringrazio soprattuto Marcello Carli (ds dell'Empoli, ndr) e Cristiano Giuntoli (ds del Napoli, ndr): senza loro non sarei diventato l'allenatore che sono" le parole di Sarri dopo la premiazione da parte del presidente Figc Tavecchio. "Per una volta ho battuto Max, la cosa mi dà gusto - ha continuato Sarri - ma batterlo sul campo sarà molto più difficile. Accoglienza a Higuain? Ci sono stati momenti di rabbia per un popolo che si è sentito tradito ma i tifosi napoletani gli riconosceranno di aver fatto la storia al San Paolo. Sui calendari ho solo detto che non è stato fatto con perspicacia e che la Roma è stata la più penalizzata".



Nel corso della cerimonia, premi speciali per Claudio Ranieri per lo scudetto con il Leicester e Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ed allenatore del Trastever ASD, per gli sforzi effettuati dopo il terremoto dello scorso agosto.

ALLEGRI: "COMPLIMENTI, MAURIZIO!"