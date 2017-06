Pallotta-Totti, pace di compleanno: ecco il video di auguri

Nel giorno dei 40 anni di Francesco Totti non potevano mancare gli auguri del presidente e della dirigenza della Roma e infatti, puntualissimi a mezzanotte, Pallotta, Baldissoni e Gandini, a cena in un ristorante di Londra tra camerieri festosi che portano a tavola una grande torta, hanno dedicato al capitano giallorosso un video pubblicato sul profilo Twitter dei capitolini.

Rudi Garcia: "La doppietta nel derby il ricordo più bello"

Dopo mesi di silenzio torna a parlare, per fare gli auguri al suo ex capitano, anche Rudi Garcia, che in un'intervista esclusiva a Tiki Taka esalta il numero 10 giallorosso: "Ha la capacità di vedere le cose prima di tutti e la qualità tecnica di fare quello che ha visto nella testa. Quando gioca di prima è fantastico, solo lui può fare delle giocate del genere - ha spiegato il tecnico francese - Fa parte dei più grandi giocatori della storia del calcio. Se avessi potuto gli avrei regalato la Champions League". "Il più bel ricordo che ho di lui? La doppietta alla Lazio, ma soprattutto il gol al Manchester City che ha fatto di lui il giocatore più anziano ad aver segnato in Champions”. Infine una battuta sull'intervista di Ilary Blasi alla Gazzetta: “In questo mestiere devi essere pronto a tutto, soprattutto oggi con i grandi mezzi di comunicazione che rendono tutto più complicato. La famiglia di Totti è bellissima, lui ha trovato equilibrio in casa e anche questo aspetto ha contributo alla sua lunga carriera”.

Cassano: "Puoi giocare ancora 5 anni"

Attraverso Tiki Taka, anche Antonio Cassano ha voluto fare gli auguri a Francesco Totti per i suoi 40 anni: "Amico mio auguri, sei arrivato a 40, puoi giocare facilmente anche per altri 5 anni per come ci sei arrivato. Sono contento e orgoglioso di te. Sei il numero dieci più forte della storia del calcio italiano"