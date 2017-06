Pallotta: "Roma stanca, colpa del mercato. Ma nulla contro Spalletti"

La Roma in crisi, con tre sconfitte consecutive in tre competizioni diverse che rischiano di compromettere tutta la stagione, sta facendo arrabbiare Pallotta. Dall'America, il patron giallorosso fa sentire la propria voce: "Ho visto la partita col Lione - ha detto alla web-radio americana Sirius XM FC - la cosa frustrante è che abbiamo giocato bene e avuto occasioni, penso che fosse finita la benzina. Abbiamo giocatori che stanno giocando tanto, sia a causa degli infortuni, sia perché la scorsa estate non abbiamo fatto tutte le scelte giuste su chi tenere e chi cedere".



Pallotta entra nel dettaglio: "Mi piacciono molti giocatori giovani che abbiamo. Potevamo e dobbiamo cambiare politica sui giovani, abbiamo tanti giocatori di talento che altre squadre sfruttano che potrebbero far prendere una pausa ai titolari. A 5 minuti dalla fine, Kevin Strootman non tornava, camminava quasi. Non per attitudine, lui è un guerriero. E hanno fatto il quarto gol con un missile. Molti hanno giocato tanto. Prendiamo ad esempio Fazio, che ha giocato bene in molte partite, ma nelle ultime tre ha avuto un momento difficile. Negli ultimi due anni non ha giocato molto, penso sia un po’ stanco. Penso che alcuni abbiano un po’ di stanchezza".



Poi Pallotta quello che sembra un attacco a Spalletti: "Nel caso del Napoli, prima della partita non avevo buone sensazioni per la formazione. Abbiamo inserito Salah a 35 minuti dalla fine, con lui abbiamo creato avuto almeno 8 occasioni e preso due pali. Ha aperto la partita, forse poteva essere messo prima o dall’inizio. Penso che lo abbia ammesso anche Luciano dopo la partita. Col Napoli potevamo fare meglio, col Lione abbiamo finito la benzina nel secondo tempo“.

LA PRECISAZIONE: "NULLA CONTRO SPALLETTI"

Lo stesso Pallotta ha poi voluto precisare il discorso, parlando a Roma Radio: "Le mie parole sono state estrapolate dal contesto: siamo stanchi ma non è un critica all'allenatore, semmai un dato di fatto. Capitano momenti così, non mi permetterei mai di criticare Spalletti: se volessi farlo, non lo farei in pubblico". Ancora il presidente: "Ho visto la partita del Barcellona, e sono sicuro che possiamo farcela anche noi con il Lione. Gli errori sul mercato sono stati di gruppo, non solo di Sabatini come del resto anche i meriti vanno attribuiti a tutto il team".