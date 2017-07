Pallotta: "Roma indebolita? Guardate chi abbiamo comprato..."

James Pallotta cade dalle nuvole. Sul web girano i suoi fotomontaggi in un supermercato perché i tifosi della Roma ce l'hanno con lui e con il d.s. Monchi, rei di aver messo in vendita mezza squadra. Ma il patron proprio non capisce: "Davvero stanno dicendo che ci siamo indeboliti?", avrebbe detto a Il Tempo, quotidiano romano che riporta le sue dichiarazioni dagli Stati Uniti.



La Roma ha perso Szczesny, ha ceduto ufficialmente Salah e Paredes, sta per fare lo stesso con Rüdiger, rischia di subire l'assalto per Nainggolan dopo aver quasi mandato Manolas allo Zenit prima che la trattativa saltasse. In compenso ha acquistato Hector Moreno, Karsdorp e Pellegrini, ha praticamente chiuso per Gonalons. Secondo il presidente nulla di preoccupante: "Basterebbe guardare i giocatori che abbiamo comprato fino ad oggi. Non capisco perché i tifosi siano così sfiduciati, noi siamo sicuri di costruire una Roma più forte".