Pallotta: "Roma avrà un nuovo Colosseo. E 150 milioni..."

Come guadagnare 150 milioni di dollari: non cercatelo su Internet, ve lo spiega James Pallotta, il presidente della Roma che in un convegno a Londra ("Leaders in sport") ha parlato dello stadio di proprietà e di strategie di marketing.



"Non puoi essere un marchio globale senza avere uno stadio di proprietà. Tutti a Roma vogliono questo stadio, eccetto forse i tifosi della Lazio ma dovranno giocarci una partita a stagione. Sarà un nuovo Colosseo, 55mila posti a sedere sempre esauriti, con il riconoscimento facciale per entrare. Fino a cinque anni fa pensavo che il calcio fosse un gioco orribile, non riuscivo a capirlo, ora ci vado fuori di testa, mi fa impazzire".



"Ci sono 3 miliardi di tifosi di calcio nel mondo. Vorrei che almeno l'1% di loro possano tifare la Roma come seconda squadra. Sarebbero 30 milioni di tifosi e se loro spendessero 5 dollari per qualsiasi cosa, ne incasseremo 150 milioni. Sicurezza? Abbiamo speso molto tempo su questo aspetto, nei prossimi anni le cose saranno molto diverse. Introdurremo il riconoscimento facciale nello stadio".



"Quanti di voi hanno assistito a una partita in Italia? Non sapete cosa può essere un Roma-Lazio, un Roma-Napoli. Un anno e mezzo fa siamo andati a parlare con il Capo della Polizia per capire perché certe persone non venivano arrestate e lui mi rispose che non poteva farlo, mostrandomi un fascicolo di foto sfocate di persone che sapeva aver commesso reati. Con telecamere in alta definizione, che noi avremo, si potrà identificare chi crea problemi".