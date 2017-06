Palermo, Zamparini verso la cessione ai cinesi: "Siamo in trattativa da mesi"

Maurizio Zamparini ha voluto dire la sua sulla sconfitta del Palermo contro il Milan nell'ultimo turno di campionato: "Sono avvilito, ma non arrabbiato. Sul campo non si sono visti i 20 punti di differenza con il Milan, a tratti abbiamo fatto meglio di loro e abbiamo perso perché siamo stati sfortunati: l'arbitro non ha visto due rigori. Certo, pensavo che l'anno scorso si fosse toccato il fondo, invece lo stiamo toccando ora".



Sul futuro dell'allenatore Roberto De Zerbi: "Se resta fino a fine campionato? Me lo auguro. Lo apprezzo, ma è nuovo in serie A, non conosce la categoria - prosegue il presidente rosanero ai microfoni di Radio Anch'io Sport - io e Gianni Di Marzio lo stiamo aiutando per cercare di farlo crescere in esperienza. Certo, bisognerebbe imitare un po' il football americano, con allenatori differenziati per la fase offensiva e quella difensiva".



Infine, Zamparini rivela qualche dettaglio interessante legato alla società, che potrebbe diventare di proprietà cinese: "Già da 4-5 mesi sono in trattativa per cedere il Palermo: ho 75 anni e voglio farmi da parte. D'altronde, anche Moratti e Berlusconi hanno ceduto le loro società. Non sto cercando soldi per me, ma per il capitale del Palermo, in modo tale che vada avanti...".