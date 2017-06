Palermo, Zamparini si dimette: entro 15 giorni il nuovo presidente

L'era Zamparini si chiude. Il presidente aveva annunciato l'addio già in mattinata, poche ore dopo è arrivato il comunicato ufficiale: "Maurizio Zamparini - si legge - comunica di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Palermo Calcio. Entro quindici giorni verrà nominato il nuovo presidente, che verrà presentato a Palermo in conferenza stampa. Il nuovo presidente è membro e rappresentante di un fondo anglo-americano, che si è contrattualmente impegnato ad investire nei progetti del gruppo Zamparini con priorità iniziale negli investimenti del Palermo e negli impianti sportivi da realizzare a Palermo, ovvero lo stadio ed il centro sportivo. Obiettivo degli investitori sarà riportare il club nella posizione che la città merita, quella EUROPEA, con un programma di 3-5 anni".



Niente nomi, per ora. Quelli restano segreti, ma a breve saranno svelati. Tutti sanno, invece, che non ci sarà spazio per Zamparini nel Palermo che verrà: "Io non sono un presidente onorario e non voglio esserlo: rimarrò i primi periodi a coadiuvarli per illustrar loro come si gestisce la situazione". Poi andrà via chiudendo un periodo durato quasi 15 anni, lasciando il club a un passo dalla retrocessione in Serie B. Ma, come rivelato nel comunicato addirittura con l'uso delle maiuscole, la nuova proprietà si impegna a riportare Palermo in alto.



Zamparini rilevò il Palermo nell'estate del 2002: in Sicilia, oltre a cambiare circa 30 allenatori, ha portato giocatori del calibro di Luca Toni e Amauri, poi approdati nelle big, ma anche Edinson Cavani e Javier Pastore lanciandoli nel grande calcio. Oggi i due sudamericani brillano col Psg che ha strapazzato il Barcellona in Champions.