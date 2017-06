Palermo, Zamparini: "Nestorovski come Higuain"

Maurizio Zamparini nel corso degli anni ha lanciato tanti talenti - tra i più recenti Ilicic, Pastore, Cavani, Vazquez e Dybala - e ora scommette su Ilija Nestorovski (34 presenze e 10 gol stagionali): "E' un giocatore tipo Gonzalo Higuain, vede molto la porta. E' generoso, fisico e intelligente".



Nell'intervista a Radio Crc, l'attuale proprietario del Palermo ha parlato del closing non ancora avvenuto con Baccaglini: "E' tutta una questione di tempi burocratici delle banche. Anche Berlusconi ci ha messo un anno, io spero di metterci un mese. Non fosse arrivato Paul, avremmo messo in piedi un altro organigramma con una gestione oculata".