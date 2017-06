Palermo, Zamparini: "La nuova proprietà non capisce di calcio"

Maurizio Zamparini non ha fatto in tempo ad annunciare la prossima cessione del Palermo che ha già avvertito i tifosi rosanero: "Sono felice per l'affetto dato e ricevuto dalla città ma comunque resterò nel consiglio di amministrazione del club. Farò da consulente perché la nuova proprietà non capisce un cavolo di calcio".



Una ventata di ottimismo, insomma. Il patron rosanero poi parla di come sta vivendo questi giorni: "Da tempo dicevo di voler lasciare il Palermo in buone mani e così sarà. Penso di aver trovato l'acquirente giusto. Questo calcio mi ha stressato molto, non ho più 20 anni. Non ho rimpianti" le parole a Radio Kiss Kiss.