Palermo, Zamparini irrequieto: "De Zerbi pensa troppo ad attaccare"

Maurizio Zamparini inizia ad essere preoccupato: "Secondo me De Zerbi sta seguendo troppo la fase offensiva. Resta ma deve capire che questa è la serie A e non più la Lega Pro". Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il patron del Palermo attacca: "Lo spettacolo non è stato brutto semmai non è stato un bel risultato - le parole a StadioNews -. Purtroppo becchiamo 10 gol in 3 partite, la nostra fase difensiva non è buona. Abbiamo fatto gol quando l'Udinese aveva in mano il pallino del gioco, ma quando hanno segnato loro il 2-1 eravamo noi ad averli messo nella loro metà campo e mi aspettavo un gol nostro".



Continua Zamparini: "Nei tre gol che abbiamo subito non c'era nessuno addosso agli avversari. Voglio che i miei giocatori guardino come giocava il Torino e come ha giocato l'Udinese, che ci aggrediva con tre uomini. Noi non aggrediamo mai nessuno. Guardiola gioca così, col tiki-taka, ma quando perdono palla vanno tutti addosso all'avversario. Noi non lo facciamo ancora, però lo faremo".



E' solo l'ultima delle recenti stilettate lanciate da Zamparini all'ex tecnico del Foggia, tanto che a Palermo si parla di esonero nel caso i risultati non cambino verso. Il primo nome sulla lista è quello di Edi Reja ma, clamorosamente, si riparla anche di Davide Ballardini.