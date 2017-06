Palermo, Zamparini ha pagato 42 milioni per gli allenatori

Ora che l'era Zamparini sembra a un passo dalla fine, con Paul Baccaglini pronto a rilevare le quote del Palermo, è interessante sapere quanto il patron rosanero abbia speso per i tanti allenatori assunti nel corso degli anni. Il dato, elaborato da Calcio e Finanza, parte dalla stagione 2005/06 (la prima in cui il Palermo specifica a bilancio i compensi dei tecnici) sino alla scorsa annata e arriva a oltre 42 milioni, per l'esattezza 42.256.103 euro.



Considerando che dal 2005 al 2016 il fatturato complessivo è ammontato a 868.720.226 milioni, gli esoneri degli allenatori hanno inciso per quasi il 5% (4,86%). La stagione in cui Zamparini ha speso di più è la 2007/08, quella con Guidolin e Colantuono mentre la seconda nel 2012/13 quelli dei quattro esoneri con 3 tecnici diversi (Sannino, Gasperini e Malesani). Infine, il maggiore impatto nel bilancio è quello nella scorsa stagione: 4.351.103 euro per 56.405.416 euro di fatturato: il 7,71%.

I DATI ELABORATI DA CALCIO E FINANZA