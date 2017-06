Palermo, Zamparini: "Contro il Milan vinciamo 2-0"

Maurizio Zamparini mostra ottimismo in vista della partita tra Palermo e Milan in programma domenica pomeriggio al Renzo Barbera: "Ho fiducia nella mia squadra e nel mio allenatore. Voglio fare un ultimo scherzetto a Berlusconi, vinciamo noi 2-0".



Il presidente dei rosanero, al Giornale di Sicilia, si sofferma sulla cessione societaria del Milan: "Berlusconi mancherà a me e a tutto il movimento calcistico italiano. Negli ultimi decenni il calcio è cambiato molto, in peggio. Fra noi c’è stima reciproca, ha fatto grandissimo il Milan, che prima di lui navigava in pessime acque. Negli ultimi anni l’impegno politico ha avuto il sopravvento, forse avrebbe dovuto passare la mano prima”. Intanto i rossoneri sembrano rigenerati dalla cura Montella: "E' un allenatore forte che cercai di ingaggiare, quando andò via dal Catania e ha a disposizione una squadra giovane e di talento".



Zamparini inoltre fa il punto sulle trattative con il gruppo di investitori per il passaggio di proprietà del Palermo: "I cinesi hanno i loro tempi, ma sono più che mai intenzionati ad iniziare quest’avventura, con la maggioranza delle azioni in tasca. L’attuale penultimo posto in classifica non aiuta, l’immagine è importante. Ci sono comunque le premesse per fare bene".