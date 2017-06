Palermo, Zamparini conferma De Zerbi: "Resta con noi. Andiamo a vincere contro il Milan"

"De Zerbi non andrà via. Abbiamo giocato una buona partita". Per una volta il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, va controcorrente e al Giornale di Sicilia conferma la fiducia al tecnico dei rosanero, nonostante la quarta sconfitta consecutiva rimediata a Cagliari e il penultimo posto in classifica con soli 6 punti. "Il tecnico resta con noi e andiamo a vincere contro il Milan", il messaggio di ottimismo del numero 1 rosanero.



Sembra dunque poter resistere, almeno fino alla partita contro il Milan, la panchina di Roberto De Zerbi. L'allenatore del Palermo si salva per una prestazione generosa dei suoi soprattutto nel finale, ma a incidere è anche la mancanza di alternative per il presidente Maurizio Zamparini. Difficile trovare un altro allenatore in poco tempo e quindi si potrebbe aspettare la pausa delle nazionali. A meno che non arrivi un risultato positivo contro i rossoneri.

IL DS FAGGIANO: "ZAMPARINI NON CACCIA DE ZERBI PERCHE' CAPISCE DI CALCIO"

"Zamparini dopo quattro sconfitte non caccia De Zerbi perchè di calcio ne capisce". Ecco la spiegazione di Daniele Faggiano, il direttore sportivo del Palermo, che questo pomeriggio in conferenza stampa ha parlato del momento difficile dei rosanero. "Mi sono reso conto - ha proseguito - che capisce davvero tanto di calcio, studia le partite più di noi, ci fa notare certe situazioni e tanti particolari. Si rende conto che la squadra reagisce". Adesso bisogna fare punti, non basta qualche spunto di nel gioco.



"E' normale - ha detto - che possiamo e dobbiamo fare meglio. Dopo la partita si vede rabbia, ma si vedeva anche prima. Dobbiamo cercare di stare più attenti, io per primo. Sono arrabbiato, nervoso, ma positivo. Se non fossi positivo non starei qui e nemmeno guarderei gli allenamenti. Se non avessi questa positività che devo trasmettere alla squadra non mi vedreste sorridere. Fare la guerra non ci porta da nessuna parte, nessuno deve avere alibi. Troppo facile cambiare allenatore e dire che la colpa è sempre del presidente o mia: giochiamo tutti per questa squadra".



Faggiano non vuol sentir parlare di mercato. "Siamo questi e non penseremo agli acquisti fino al 31 dicembre. La nostra squadra - ha aggiunto - è composta da 25-26 giocatori e cercheremo di parlare il meno possibile di mercato, tutte le chiacchiere che usciranno non saranno sicuramente arrivate da me. Anche gli allenatori di cui si e' vociferato, non crediate che siano stati chiamati da noi".