Palermo nel caos: Corini pensa alle dimissioni

La situazione al Palermo è sempre più paradossale. Come riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, nella giornat di lunedì Zamparini ha provato invano a convincere Ballardini a tornare sulla panchina rosanero. Così il presidente rosanero si è visto quasi costretto a confermare Corini.



Ma non finisce qui perchè l'attuale allenatore ha chiesto precise garanzie tecniche, investimenti per poter proseguire la sua avventura. Le richieste difficilmente saranno soddisfatte tanto che anche Quaison potrebbe fare le valige. Così Corini pensa alle dimissioni. E Zamparini rischia di restare senza una guida per il suo Palermo...