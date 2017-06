Palermo. esonerato De Zerbi: la squadra affidata a Corini

Maurizio Zamparini ha aspettato molto più del consueto per prendere questa decisione, ma dopo l'inatteso ko in Coppa Italia con lo Spezia è arrivata la decisione finale. Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Palermo, il presidente rosanero ha deciso per l'esonero e ha affidato la squadra a Eugenio Corini: "Valutata la situazione della prima squadra - si legge in un sintetico e freddo comunicato sul sito del club - la società si sente costretta al cambiamento della guida tecnica, che viene affidata ad Eugenio Corini".

All'ultimo posto in campionato, nelle 12 giornate di gestione De Zerbi i rosanero hanno raccolto 9 sconfitte e una sola vittoria e hanno sempre perso al Barbera, dove nell'ultima giornata sono caduti per mano della Lazio. Nonostante questi numeri, domenica sera Zamparini aveva deciso di confermare la fiducia a De Zerbi (anche o forse soprattutto per questioni economiche) ma la figuraccia rimediata con lo Spezia - ancora in casa - l'ha evidentemente convinto che fosse arrivato il momento di cambiare.

Eugenio Corini è dunque il nuovo tecnico e anche se non allena dalla stagione 2014-2015 (Chievo) conosce bene l'ambiente di Palermo per averci giocato nelle stagioni dal 2003 al 2007. Il neo allenatore rosanero esordirà domenica al Franchi contro la Fiorentina, un battesimo di certo non facile per l’ex numero 5, che dovrà immediatamente far svoltare una squadra che appare demotivata e remissiva. Per De Zerbi, invece, un addio dorato: percepirà circa un milione e mezzo di euro per dodici partite.

ZAMPARINI: "ALLENATORE PENOSO"

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha spiegato la sua decisione in un'intervista all'edizione locale di Repubblica: "È stato uno spettacolo penoso – ha detto parlando di Palermo-Spezia - Penosa la squadra e penoso l’allenatore. Il giorno prima della partita gli avevo mandato un sms dicendogli che non mi interessava nulla della partita con la Fiorentina e che quello con lo Spezia era un passaggio molto delicato dal punto di vista psicologico. Per questo motivo gli ho chiesto di fare giocare tutte le prime linee. E lui cosa ha fatto? Ha schierato una squadra con tante riserve. Sono certo che lo ha fatto per farci cacciare e, a questo punto, chiederò la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Sono molto deluso perché questa, più che un offesa a me, è un’offesa al pubblico di Palermo e alla sua passione"