Palermo, Diego Lopez è il nuovo allenatore: "Credo nella salvezza"

Diego Lopez è il nuovo allenatore del Palermo: l'uruguaiano ha firmato fino al 2018 dopo il colloquio con Zamparini e sarà il quarto tecnico della stagione rosanero. Raccoglie l'eredità di Corini, che lascia la squadra al terzultimo posto, a quota 10 punti, a -11 dalla salvezza. Sotto la sua gestione ne sono arrivati 4 (vittoria col Genoa, pari col Pescara e poi 5 sconfitte): prima di lui si erano seduti sulla panchina del club siciliano Ballardini (prime due partite) e De Zerbi.



"Penso che sia un’opportunità unica per me. Palermo è una piazza importante, ieri ho incontrato Zamparini e mi ha ha fatto molto piacere perchè mi ha chiesto di far bene e ci crede – ha dichiarato Lopez -. Sappiamo che è una situazione complicata, ma anche io credo nella salvezza. Occorre lavorare e parlare poco. Ho la fiducia del presidente e del ds Salerno, me la tengo stretta”. Diego Lopez non allena dalla stagione 2014-15, quando fu esonerato dal Bologna dopo 38 giornate in serie B.