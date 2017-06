Palermo, Corini si è dimesso: Diego Lopez in pole per la panchina

Non c'è pace in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro l'Inter e le continue incomprensioni con il presidente Zamparini (che ieri aveva provato senza successo a riportare in rosanero Ballardini), Eugenio Corini si è dimesso. A nulla è servito il colloquio con il d.s. Salerno, che ha provato a far cambiare idea all'allenatore, che già domenica pomeriggio aveva manifestato alla società le sue intenzioni. Corini, che è stato il terzo allenatore stagionale dei siciliani dopo Ballardini (nelle prime due giornate) e De Zerbi (dalla 3ª alla 14ª, lascia il Palermo al penultimo posto in classifica dopo aver conquistato appena 4 punti in 7 partite.

Ora c'è grande curiosità e attesa per capire cosa deciderà di fare Zamparini: il numero uno rosanero potrebbe decidere di richiamare Ballardini (contatti già in atto, ma non è facile convincere il tecnico) oppure scegliere il quarto allenatore stagionale. In pole c'è Diego Lopez, ex tecnico di Cagliari e Bologna.

Corini: "La scelta più logica"

"Penso di essere stato sufficientemente esaustivo quando ho avuto la possibilità di parlare in precedenza. Questa è una decisione che ho preso con coscienza e con lucidità, che mi procura grande sofferenza ma mi sembrava quella più giusta e più logica in questo momento", ha detto l'ormai ex tecnico del Palermo.

Salerno: "Futuro? Non possiamo dare garanzie"

"Mi è dispiaciuto per la scelta di Corini, si era instaurato un buon rapporto. Corini è una persona seria, in questi pochi giorni ho visto comunque che ha ottime qualità". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, commentando le dimissioni di Eugenio Corini. "Lui avrebbe voluto un lavoro finalizzato anche in prospettiva - ha spiegato il nuovo ds - ma in questo momento nessuno può dare garanzie sul futuro. Ci sono altri problemi da risolvere, anche perchè non abbiamo ancora alzato bandiera bianca".

Ora però bisogna mettersi al lavoro per trovare un nuovo tecnico: "Ballardini probabilmente non è convinto della situazione - ha svelato - Il Palermo ha iniziato male, ma a volte qualche risultato può dare la svolta. Abbiamo fatto una buona gara con l'Inter, ma c'e' stata questa disattenzione difensiva in area, c'era anche un rigore per noi".