Palermo, Corini rischia: potrebbe tornare De Zerbi

Adesso Eugenio Corini rischia: la sconfitta di Empoli ha lasciato l'amaro in bocca al Palermo, sprofondato di nuovo a -7 dai toscani e lontano dalla salvezza al termine del girone d'andata. Zamparini, deluso, valuterà in queste ore quale decisione prendere: Corini è arrivato a inizio dicembre e dopo due sconfitte nelle prime due gare della sua gestione, aveva ottenuto 4 punti contro Genoa e Pescara prima della sosta natalizia. Il pari interno contro gli abruzzesi, però, non era stato valutato come un risultato positivo e solo una buona prova a Empoli, con almeno un altro pareggio, avrebbe potuto lasciare tranquillo Corini. Ora, invece, Zamparini sta valutando il ritorno di De Zerbi, che a sua volta aveva sostituito Ballardini dopo la seconda giornata collezionando 5 punti in 12 gare con ben 7 sconfitte consecutive.