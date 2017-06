Palermo, Corini: "Mi sono chiesto perché resto: qui ogni gara è una bomba atomica"

"Mister, come si fa ad andare avanti con un presidente che vuole mandarmi via?" "Me lo sono chiesto anche io". Comincia così la conferenza stampa di Eugenio Corini, a due giorni dalla sfida col Sassuolo. Palermo l'ha sfiancato, eppure l'allenatore ha preferito restare: Maurizio Zamparini, dopo la sconfitta con l'Empoli, ha provato a richiamare De Zerbi incassandone il rifiuto di tornare, così si è dovuto accontentare dell'allenatore che ha già, il terzo della stagione. "Se ad ogni vigilia vi domandate cosa accadrà dopo la partita vi sembra una situazione normale? - si sfoga Corini - Un giornalista dovrebbe chiedersi chi giocherà, invece a Palermo ci si chiede sempre se l’allenatore rimarrà. Vi sembra normale? Ogni gara è una bomba atomica in questa società".



Senza troppi giri di parole, Corini non ne può più. Eppure non molla: "Per quello che era successo sarebbe stato giusto andare a casa, ci ho pensato a dimettermi, ma poi ho pensato il mio staff e a tutte le persone che ci stanno vicino e allora ho scelto di restare. E' il clima il problema. Non riesco a capire che bisogno c’era di creare un clima difficile. Non accetto una critica strumentale che poi porta all'autolesionismo ma accetto i pensieri e la critica oggettiva".