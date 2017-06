Palermo, Baccaglini: "Stavo per rompere un televisore con un pugno"

Nel weekend delle prime volte, è arrivata anche quella di Paul Baccaglini. L'imprenditore italo-americano è diventato presidente del Palermo il 6 marzo e non aveva mai vinto una partita al punto da sbottare a inizio settimana: "Molti andranno via l'anno prossimo". Pungolati, i giocatori hanno reagito con orgoglio e i rosanero hanno battuto 2-0 la Fiorentina.



"Finalmente abbiamo vinto una partita che serve a tirare un po’ il fiato dopo un brutto periodo. Ho visto quella voglia e quella fame che ti fanno vincere anche contro un avversario più forte - ha detto Baccaglini al Giornale di Sicilia - Dopo la sconfitta pesantissima contro la Lazio, la risposta che si poteva dare era tornare a casa, tirare fuori il cuore e l’orgoglio e far capire agli avversari che a Palermo non si passa. Vincere 2-0 è stato davvero bello anche se la stagione continua a essere difficile, voglio fare un plauso ai nostri ragazzi e dobbiamo massimizzare tutta questa energia positiva per riuscire a rilanciarci l’anno prossimo".



Baccaglini svela un retroscena particolare: "Ero nascosto coi miei collaboratori in una saletta dello stadio e al gol di Aleesami ho iniziato a saltare e per poco non rompevo il televisore con un pugno. So che siamo penultimi, ma, per una domenica, chissenefrega. Sulla salvezza ognuno fa i suoi calcoli intanto cerchiamo di cavalcare l’entusiasmo di questa vittoria nel finale di stagione. Io, nel frattempo, sono già proiettato sul futuro".