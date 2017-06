Palermo, Baccaglini: "Pronti a iniziare i lavori per centro sportivo e stadio"

Il passato e il futuro. Maurizio Zamparini e Paul Baccaglini si presentano in conferenza stampa per illustrare la svolta che ha portato al passaggio di consegne del Palermo. L'ormai ex presidente prende la parola per primo e chiarisce: "Sono sicuro di lasciare la scoietà in buone mani. Ho conosciuto Paul nel 2016 quando ho incontrato Cascio tramite Tacopina, poi con Cascio non siamo arrivati a nulla ma con Paul abbiamo chiuso. Con mia grande soddisfazione siamo arrivati alla conclusione di avere un interesse da parte del suo fondo di investire sul Palermo. Sono felice di mettere la mia esperienza di calcio al suo servizio, dovrà essere poi Paul con le sue forze a saper gestire il tutto".



Tocca quindi a Baccaglini presentarsi ai tifosi rosanero: "In pochi mesi abbiamo messo in atto un’associazione che si articola su molteplici aspetti, sia sportivi che quelli riguardanti le infrastrutture e i posti di lavoro. Ringrazio Zamparini per la fiducia e dimostrerò che si è fidato della persona giusta. La concretezza finanziaria del fondo potrà essere valutata non da numeri che troverete online, ma da progetti che saranno creati visibilmente con il Palermo Calcio e con il Gruppo Zamparini. Nei prossimi giorni sarò con il sindaco a parlare di stadio e centro sportivo. Se abbiamo già i permessi, cominciamo".



A chi gli chiede le cifre dell'operazione il nuovo numero 1 risponde così: “I dettagli sono confidenziali e fanno parte dell’accordo che abbiamo raggiunto io e Zamparini. Il Palermo Calcio è inserito all’interno di una progettualità più grande. Parlare di cifre non fa parte di questa conferenza…". E a dargli manforte è lo stesso Zamparini: "Sono affari miei. A voi interessa solo quello che lui mette nel Palermo, non quanto dà a me". Basterà questa risposta ai supporter rosanero?