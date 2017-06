Palermo, Baccaglini nuovo presidente

Il nuovo presidente del Palermo è l'imprenditore italo-americano Paul Baccaglini che ha conosciuto Maurizio Zamparini l'anno scorso in occasione della trattativa con Frank Cascio, altro imprenditore interessato ai rosanero. Martedì verso mezzogiorno ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione che Premium Sport seguirà in diretta.



"Paul e il suo fondo - si legge sul sito ufficiale - hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi. Con Baccaglini è stato raggiunto un accordo contrattuale in cui Baccaglini, membro fondatore e rappresentante di Integritas Capital, ha concordato - tramite società che lui indicherà entro il 19 aprile - l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30 aprile.



Baccaglini ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo legato a quello tecnico per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo.

CHI E' BACCAGLINI

Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, è un italo americano nato e cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Arrivato in Italia ha terminato gli studi per poi intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione prima in radio a RTL 102.5 poi in televisione a Italia 1 (Le Iene) ed MTV (Il Testimone).



Poi l’interesse per i mercati finanziari che studiava in qualità di trader e la co-fondazione del fondo Integritas Capital che ha investito in tanti settori: dal mercato farmaceutico a quello delle energie alternative passando per il real estate. L'incontro con Zamparini va oltre il calcio, previsti progetti nel real estate italiano per favorire la promozione di nuovi posti di lavoro.

Le Iene, i tatuaggi e la velina: alla scoperta di Paul