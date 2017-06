Palermo, Baccaglini esonera Diego Lopez: squadra affidata a Bortoluzzi

Cambia il presidente ma le abitudini sono dure a morire. In casa Palermo all’indomani della sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan Paul Baccaglini ha incassato le dimissioni del direttore sportivo Nicola Salerno ed esonerato il tecnico Diego Lopez, reduce da cinque ko in fila. Dopo Davide Ballardini, Roberto De Zerbi, Eugenio Corini e Diego Lopez la squadra rosanero è stata affidata a Diego Bortoluzzi, già secondo di Francesco Guidolin. Sarà lui a "traghettare" il Palermo fino al termine del campionato.



IL COMUNICATO DI BACCAGLINI

Abbiamo ricevuto e accettato le dimissioni del DS Salerno che ringraziamo per quanto ha dato alla Società. Non possiamo permetterci atteggiamenti disfattisti nell'affrontare queste ultime partite. Dobbiamo a noi stessi, ai nostri tifosi e ai prestigiosi colori della nostra squadra, sette gare alla morte in cui lasceremo in campo tutto. Ho ereditato una squadra che attraversa un momento difficile e sto cercando di fare il possibile per scuoterla dalle fondamenta per reagire a testa alta. Anche per questo ho proposto alla squadra un premio per la salvezza. Questo vuole essere un segnale forte dalla Società ai giocatori per dimostrare quanto ci crediamo e lottiamo per questo obiettivo. Serve una scossa forte, serve tentare di cambiare e giocarci il tutto e per tutto. Per questo abbiamo deciso di sollevare Diego Lopez dal suo incarico di allenatore. Anche lui ha ereditato una situazione difficile e lo ringrazio per tutto il duro lavoro. Abbiamo dato incarico al nostro Settore Giovanile di affiancare il nuovo allenatore, Diego Bortoluzzi, già secondo di Guidolin e consigliato dallo stesso, che porterà il suo impegno ad affrontare al meglio la fine di questo campionato. Chiedo ai grandi tifosi del Palermo di avere pazienza e di credere nel progetto che insieme riporterà alla città le emozioni che merita. Forza Palermo, sempre!



LE PAROLE DI SALERNO

"Sì, mi dimetto – aveva annunciato Salerrno ai microfoni di Live Sicilia - E’ una decisione che ho già preso. Non ci sono i margini per continuare, salvo clamorosi colpi di scena. Il motivo è semplice, non ho la possibilità di incidere e di conseguenza ritengo più opportuno farmi da parte - ha detto il dirigente, che aveva dato avvio al proprio mandato a gennaio senza riuscire fino ad oggi ad acquistare alcun calciatore - Mercoledì sarò a Palermo per salutare la squadra e definire i dettagli, non credo ci saranno problemi”. "Il rapporto con la società è buono - ha aggiunto Salerno - ma se non posso fare il mio lavoro credo sia logico andare via".