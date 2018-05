Orsato ancora fermo in Serie A: arbitrerà una partita in Qatar

Secondo weekend di stop per Daniele Orsato. Il fischietto 42enne, dopo le roventi polemiche per Inter-Juventus, è stato tenuto nuovamente a riposo dal designatore Rizzoli: non sarà su alcun campo di Serie A nemmeno nelle vesti di quarto uomo. La decisione farebbe pensare a una sorta di 'punizione' e bocciatura per gli errori commessi nel Derby d'Italia se non fosse che l'arbitro di Montecchio Maggiore sarà protagonista in un match di un campionato estero.



Proprio così: come recita una nota apparsa sul sito ufficiale dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri), nell'ambito della collaborazione con la Federazione calcistica del Qatar Orsato "è stato chiamato a dirigere di una gara della Qatar Super League, in programma a Doha sabato 12 maggio". La decisione farà discutere anche perché si parla di un arbitro che andrà ai Mondiali come specialista della VAR...