Orgoglio Allegri: "Questa squadra non sbaglia due volte"

E' un Massimiliano Allegri orgoglioso quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria per 4-0 sul Cagliari: “Ho dei campioni a disposizione, questa squadra difficilmente sbaglia più di una partita. Siamo stati molto bravi, abbiamo dato subito l’intensità giusta alla partita e per il Cagliari è stato difficile"

Il tecnico bianconero però non perde occasione per tirare le orecchie ai suoi: "Ci piacciamo un po’ troppo e a volte lo sviluppo del gioco non è bello da vedere. Dybala senza reti? L’anno scorso ha fatto 19 gol. Ha giocato molto bene tecnicamente, ha dato respiro alla manovra, io sono contento. Deve restare sereno poi il gol arriverà. L’importante era tornare a vincere e tornare in vetta alla classifica. Pjanic sottotono? A me è piaciuto perché ha dato molta intensità alla gara. Deve crescere, ha giocato a fasi alterne, deve conoscere i compagni nuovi e trovare la miglior condizione fisica".

"In mezzo voglio fare complimenti a Hernanes che ha fatto molto bene - ha continuato Allegri - E’ stato criticato molto ma è un grande professionista oltre che un grande calciatore. Mandzukic caratterialmente ingombrante? L’anno scorso è stato fondamentale e anche quest’anno lo sarà. Ci saranno partite in cui giocheranno insieme lui e Higuain. Può anche capitare di giocare col tridente, basta trovare i giusti equilibri".

In chiusura si torna ancora sulla sconfitta con l'Inter: "Critiche ingiuste? Ci sono state critiche che ho sempre accettato perché sono anche costruttive, ci sono abituato. Abbiamo perso una partita in cui praticamente abbiamo fatto 3 gol noi ma davanti avevamo una grande squadra e l’ha dimostrato anche contro l’Empoli. Mi sono arrabbiato in conferenza stampa perché avevo aspettato 40 minuti ma non per altri motivi. Mi sono sempre presentato dopo le partite, anche quando ero al Milan dopo la sconfitta col Sassuolo dove sapevo che mi avrebbero esonerato”.