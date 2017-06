Operation Smile, Totti alla prova del taglio della cipolla

Francesco Totti non si sottrae all'Operation Smile. Il capitano della Roma, nominato da dj Coccoluto, accetta la sfida e si mette ad affettare una cipolla. Il numero 10 giallorosso supera la prova (l'obiettivo è non piangere) e nomina Valentino Rossi, Carlo Verdone e Silvia Toffanin. Operation Smile è una campagna dell'omonima organizzazione internazionale che attraverso missioni mediche gratuite opera bambini affetti da labbro leporino e labiopalatoschisi, gravi malformazioni al volto.