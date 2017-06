Oltre 100.000 tifosi per spingere il Napoli nella doppia sfida alla Juve

Due sfide nell'arco di 72 ore. Napoli e Juventus, per un beffardo incrocio dei calendari di campionato e Coppa Italia, si affrontano al San Paolo, domenica e mercoledì, in due partite serali attesissime. Complessivamente si stima che gli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta saranno oltre centomila, nonostante il divieto di vendita di biglietti ai non residenti in Campania.



La prefettura di Napoli ha ufficializzato la decisione di chiudere il settore ospiti per motivi di ordine pubblico, in conformità a quanto stabilito dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive. Si 'perdono', dunque, cinquemila posti a partita. Il San Paolo ha una capienza complessiva di 60 mila posti e i biglietti per i due appuntamenti sono quasi del tutto esauriti. Attesa anche per l'accoglienza che verrà riservata al grande ex Gonzalo Higuain: uno striscione apparso nella giornata di giovedì sul ponte della Sanità fa capire quale sarà il 'benvenuto' dei tifosi azzurri nei confronti del bomber argentino...