Ok dal Comune: Maradona sarà cittadino onorario di Napoli

Diego Armando Maradona sarà cittadino onorario di Napoli. Il via libero è arrivato dal Consiglio Comunale con 26 voti a favore, 4 no e 5 astenuti. In precedenza era stata bocciata una mozione dell'assessore Ciro Borriello che chiedeva il rinvio della decisione per evitare dissidi all'interno della maggioranza dissidi che poi in effetti non sono mancati.



El Pibe de Oro continua insomma allos tesso tempo a unire e dividere. Al sindaco De Magistris (a Roma per motivi istituzionali) toccherà dunque conferire il riconoscimento all'ex fuoriclasse che, a meno di colpi di scena, martedì sera non sarà al San Paolo per la sfida tra Napoli e Real Madrid.