Oddo si sbilancia: "Allegri più bravo di Conte"

Alla vigilia del match tra Juventus e Pescara, Massimo Oddo ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita.



Il tecnico degli abruzzesi si aspetta una reazione dalla squadra, nonostante l'avversario sia sulla carta proibitivo: "Abbiamo qualche piccolo spiraglio di mettere in difficoltà l’undici bianconero. Io mi sento sempre responsabile. I problemi più grandi sono: l’aggressività in avanti non più come lo scorso anno e la fase difensiva quando abbiamo palla e la perdiamo. In quelle circostanze bisogna ricompattarsi meglio - il commento dell'ex milanista, che ha avuto parole al miele per Allegri -. E' stato bravo quanto Conte, forse anche di più. L’ho sempre apprezzato per quello che è il suo lato migliore, ovvero la comunicazione. Sotto questo aspetto è imbattibile"