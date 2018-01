Oddo, Iachini, Ballardini: chi cambia svolta. Tranne il Milan...

Chi lascia la strada vecchia per la nuova, a volte arriva più comodamente e pure prima. È il caso delle squadre dei "nuovi" allenatori della serie A, i subentrati, che arrivati in corsa ora regalano magie. Ci sono voluti due mesi per il primo cambio in casa Cagliari con l'esonero di Rastelli all'ottava giornata, ora però i pazienti presidenti possono godersi numeri da capogiro.



Il caso più eclatante è quello di Oddo, in un mese ha fatto una vera e propria rivoluzione in casa Udinese, mettendo a segno una serie di 5 vittorie in 6 gare disputate, con 14 gol segnati e solo 3 subiti. ora i bianconeri sono settimi con la Fiorentina e sognano l'Europa. Lotta ancora per la salvezza ma pensa in grande il Genoa. Tornato alla guida dei rossoblù per la terza volta, 4 anni dopo l'ultima, Ballardini si è confermato uomo della provvidenza per il post Juric, 12 punti in 7 partite, una difesa che pare un muro invalicabile con sole 3 reti subite e il sogno di un attacco che non sia da meno con Pepito Rossi.



Va bene anche il Sassuolo di Iachini con una media di 2 punti a partita, è il secondo di questa speciale classifica: un buon ritorno anche per Lopez al Cagliari che ha messo in cassaforte 14 punti in 11 partite, gli ultimi 3 conquistati a Bergamo con l'Atalanta, e non lasciatevi ingannare nemmeno da quello 0,4 di De Zerbi, 4 in 10 gare è comunque più di quanto fatto da Baroni fermo a 0. La prima vittoria dopo 19 partite fa ancora sperare i tifosi del Benevento.



Unica nota stonata i casi Gattuso e Zenga, Ringhio con una media di 1 punto a partita, 5 totalizzati in 5 gare, ha fatto peggio del suo predecessore Montella ma il successo nel derby di coppa Italia e il pari con la Fiorentina danno fiducia, mentre per l'Uomo Ragno solo 3 punti in 4 partite alla guida del Crotone. Il motto per il 2018 resta "meglio cambiare" ma con moderazione.