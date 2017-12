Oddo, consiglio al Milan: "Deve proteggere Gattuso"

"Il Milan protegga Gattuso". Massimo Oddo, ai microfoni di Radio anch'io sport tende una mano all'allenatore ed ex compagno del Milan e della Nazionale che vinse il Mondiale 2006 a Berlino.



Rispondendo a una domanda sulla situazione del Milan, il tecnico dell'Udinese ha sottolineato: "Non mi permetto di giudicare altri, peraltro Gattuso è un mio amico, poi non conosco le cose. Quando si cambia allenatore ci sono problematiche che non sono mai le stesse. Bisogna solo essere realisti, mettersi a testa bassa e lavorare. Io sono stato fortunato a trovare un gruppo che ha reagito subito e fare dei risultati, sono stato aiutato da questi". Da qui l'invito alla soceietà rossonera: "Gattuso ha cominciato un lavoro. Il Milan dimostri di essere una società forte e lo protegga".