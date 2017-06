Ocampos: "Il Milan è la squadra più grande del mondo"

"E' un gran passo in avanti per la mia carriera. Sono davvero molto contento di giocare nel Milan e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita”. Il nuovo acquisto rossonero Lucas Ocampos mostra tutto il suo entusiasmo ai microfoni di Milan Tv. Le parole dell'esterno argentino faranno certamente felici i tifosi del Diavolo: "So che il Milan è la squadra più grande del mondo. La verità è che essere qui oggi è un grande piacere”.



In merito alla Serie A e al suo ruolo Ocampos sottolinea: "Sono stato 6 mesi al Genoa e mi piace molto il campionato italiano perché ritengo che sia molto competitivo. La mia posizione in campo la deciderà l’allenatore. Io gioco dove Montella mi dirà di giocare. L’importante sarà essere utile alla squadra”. Infine un desiderio: "Spero di prendere la maglia numero undici, spero sia disponibile (lo è dopo la partenza di Niang ndr)”.