Nuovo stadio Roma, il vicesindaco apre: "Siamo ottimisti"

Dopo le nubi dei giorni scorsi, piccola schiarita sul nuovo stadio della Roma, che dovrebbe nascere secondo le intenzioni del club giallorosso a Tor di Valle. Il vicesindaco della Capitale Luca Bergamo uscendo dal vertice con i proponenti dell'impianto ha infatti affermato: "E' stata una riunione molto costruttiva, siamo soddisfatti. Ci sono dei tavoli tecnici al lavoro da dopodomani. Ci rivedremo la prossima settimana per fare il punto della situazione ma siamo ottimsiti".



"E' stato avviato un tavolo per trovare la soluzione migliore", un mese per chiudere "è un tempo ragionevole" ha confermato il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, Interpellato sulla riduzione di cubatura nel progetto ha risposto: "Ci stiamo lavorando".



Simile il concetto espresso dal dg della Roma Mauro Baldissoni: "Vogliamo fare lo stadio, lo vogliamo fare insieme al Comune, loro sono al lavoro con noi quindi andiamo avanti così cerchiamo di farlo il prima possibile. Non entriamo nel dibattito sui dettagli, è ovvio che i tempi fanno parte del quadro intero che dobbiamo rispettare". Ma ci sarà o meno la riduzione delle cubature nel progetto? "Saranno di meno? Questo è il contenuto dei tavol