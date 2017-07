Nuovo Milan al via, la conferenza di Fassone-Mirabelli-Montella LIVE

Dopo i primi test atletici svolti a Milanello nelle giornate di lunedì e martedì, oggi, inizia ufficialmente la stagione sportiva 2017-2018 del nuovo Milan cinese. Il club ha indetto una conferenza stampa presso la sede di Via Aldo Rossi (in diretta su Premium Sport), alla quale presenziano l’amministratore delegato Marco Fassone, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli (che fin qui sono stati i protagonisti assoluti del mercato italiano con 6 colpi) e l’allenatore Vincenzo Montella.

La conferenza LIVE

Dopo un breve e toccante video introduttivo, prende la parola Marco Fassone: "Questo 5 luglio è una data importante, oggi comincia questa nuova avventura del Milan. Sono passati quasi 100 giorni (80 ndr) da quando siamo arrivati, in questo periodo ci siamo concentrati su alcuni aspetti di cui sono soddisfatto: il primo è stato il mercato, credo che siamo stati coerenti con quanto detto precedentemente e la qualità dei giocatori presi è in linea con le nostre aspettative".

"Poi ci sono altri aspetti più in ombra - continua Fassone - La prima linea di managment del Milan è stata completata con preofessionisti di grande livelllo e ci stiamo concentrando sulla 'missione Cina', che è uno dei pilastri fondamentali per la crescita del nuovo Milan. Sostanzialmente comunque sono soddisfatto di quanto fatto finora".

Dopo Fassone tocca a Mirabelli, che parla soprattutto di mercato: "Stiamo cercando di seguire una logica perché dall’età media dei nuovi giocatori, si può ben capire che stiamo per aprire un ciclo. Abbiamo fatto poco e c’è tanto da fare. Siamo fiduciosi e sappiamo che il Milan è un cantiere aperto, ma vogliamo chiuderlo il prima possibile per aiutare il mister. Aspetto un bel lavoro anche da Montella”.