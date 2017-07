Nuovo Milan al via, Fassone: "C'è ancora un budget importante"

Dopo i primi test atletici svolti a Milanello di lunedì e martedì, è iniziata oggi ufficialmente la stagione sportiva 2017-2018 del nuovo Milan cinese. Il mercato, il budget a disposizione, i rinnovi di Donnarumma e Suso e il modulo di gioco: ecco tutti i temi toccati nella conferenza di presentazione di Montella, Fassone e Mirabelli.

Dopo un breve e toccante video introduttivo, prende la parola Marco Fassone: "Questo 5 luglio è una data importante, oggi comincia questa nuova avventura del Milan. Sono passati quasi 100 giorni (80 ndr) da quando siamo arrivati, in questo periodo ci siamo concentrati su alcuni aspetti di cui sono soddisfatto: il primo è stato il mercato, credo che siamo stati coerenti con quanto detto precedentemente e la qualità dei giocatori presi è in linea con le nostre aspettative".

"Poi ci sono altri aspetti più in ombra - continua Fassone - La prima linea di managment del Milan è stata completata con preofessionisti di grande livelllo e ci stiamo concentrando sulla 'missione Cina', che è uno dei pilastri fondamentali per la crescita del nuovo Milan. Sostanzialmente comunque sono soddisfatto di quanto fatto finora".

Dopo Fassone tocca a Mirabelli, che parla soprattutto di mercato: "Stiamo cercando di seguire una logica perché dall’età media dei nuovi giocatori, si può ben capire che stiamo per aprire un ciclo. Abbiamo fatto poco e c’è tanto da fare. Siamo fiduciosi e sappiamo che il Milan è un cantiere aperto, ma vogliamo chiuderlo il prima possibile per aiutare il mister. Aspetto un bel lavoro anche da Montella”.

Poi è il turno di Montella: "Sono pieno d’entusiasmo. La squadra sta nascendo, si sta completando. Sono arrivati nuovi giocatori, di tutti campionati diversi. Il campionato italiano penso che sia il più difficile a livello tattico, mi aspetta tanto lavoro. La squadra è ancora da completare. Quindi penso che il nostro obbiettivo sia quello di arrivare in Champions League. Bisognerà lottare con squadre come Roma, Inter, Lazio, Atalanta e Napoli. Ci aspetta una stagione piena di lavoro. Mi aspetto che la squadra abbia lo stesso spirito dello scorso anno, vedo grandissimo entusiasmo da parte dei tifosi, ma non voglio che la squadra abbia presunzione. Abbiamo obbiettivi realisti. C’è stato tanto cambiamento. Stamattina abbiamo iniziato e ho visto tanta motivazione. Lo sono anche io, lo ripeto (sorride, ndr). Ho già la testa al campo".

Poi sul rinnovo: “Fin da subito è nato un bel feeling, mi hanno presentato il rinnovo e sono rimasto entusiasta del progetto. Ci siamo confrontati tantissimo fra di noi. Abbiamo tratto dei profilo e credo che abbiano rispettato le mie indicazioni (sorride, ndr). Sono un allenatore di campo, e voglio rimanerlo. Non voglio conoscere il mercato. Ogni giocatore rispetta le caratteristiche del suo ruolo, alcuni possono migliorare ancora tanto. Si è pensato al presente e al futuro”.

Ovviamente il mercato è l'argomento principe: “Essendo la prima stagione della nuova società, è una stagione di tanti investimenti - spiega Fassone - Uno dei due bond emessi è stato dedicato al calciomercato. La campagna è sotto controllo dal punto di vista finanziario e abbiamo ancora un budget importante”. “Non possiamo essere in 35, ma dobbiamo pensare alle tre competizioni. Il mercato è appena iniziato e fino ad agosto potremo prendere delle decisioni. Abbiamo varie richieste per giocatori come, ad esempio, per Bacca e Lapadula. A step ragioneremo sul lavoro che stiamo affrontando. Ripeto, il Milan è un cantiere aperto" ha aggiunto Mirabelli.

Argomento Donnarumma: "Penso di essere stato molto trasparente - ha detto Fassone - Dopo la decisione dell’agente, abbiamo fatto una nuova offerta al giocatore molto vicina ai desiderata dell'agente. Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma siamo quasi arrivati. Gigio è convocato per l’11 e quindi la risposta ci deve arrivare in tempi molto rapidi. Mi auguro nei prossimi giorni”. Montella parla invece del caffè bevuto col padre del portiere: "Sono andato a mangiare con i miei parenti a Castellammare, non era programmato l’incontro con Donnarumma. Il papà, che conoscevo, mi ha invitato a bere un caffé. Eravamo in tre e c’è stato un confronto fra “amici”. Il caffé era molto buono (ride, ndr)”.

Poi il tecnico parla di obiettivi e modulo di gioco: "Allenare il Milan galvanizza. E’ una bella responsabilità. Ho allenato 3 anni alla Fiorentina e sono arrivato quarto tre volte, il che vuol dire Champions. Vogliamo arrivare lì e sarà il campo a dirlo. Non abbiamo tempo e abbiamo fretta, vogliamo raggiungere gli obbiettivi importanti. Una squadra vincente ha giocatori importanti anche in panchina, giocare con tre attaccanti è una possibilità ma dipenderà dalle caratteristiche dei calciatori. Lavoreremo con grande entusiasmo e cercheremo di andare veloce”.

Fassone: "Gli abbonamenti? Sinceramente non vorrei pormi limiti perchè l'entusiasmo dei tifosi è forte e noi lo avvertiamo. Abbiamo deciso di mantenere invariati i prezzi dei biglietti, ci auguriamo di far crescere considerevolmente il numero degli abbonati".

Per quanto riguarda l'argomento Suso, Montella si dice tranquillo: "Suso ha la mia stima e quella della società, ha un contratto e l'intenzione è quella di andare avanti insieme. In questi 80 giorni la società ha avuto cose più importanti da fare ma comunque lo spirito è più importante di ogni calciatore".

Infine Fassone sul possibile arrivo di un top player e sull’aumento di capitale: “Dopodomani ci sarà il versamento di circa 20 milioni di euro. Per il mercato, a fine settimana decideremo cosa fare. Entrerà un giocatore e ne usciranno alcuni, ci saranno delle sorprese”.