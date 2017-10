Nubi sulla coppia Icardi-Wanda Nara? In Argentina: "È crisi"

C'è aria di crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. E' quanto sostengono i media argentini che fanno affidamento su alcuni 'indizi'. In particolare non sarebbe passato inosservato un tweet, pubblicato e poi rimosso, nel quale Wanda chiede al marito "Mi ami?". La domanda è rimasta senza risposta. In rete è circolato poi un video sospetto: nel filmato si vede Icardi 'rifiutare' un bacio dalla moglie nel centro di Milano.



La moglie della punta dell'Inter, di fronte ai cronisti argentini, ha negato che ci siano problemi in maniera però evasiva e poco rassicurante. Poco rassicurante al pari di un battuta ("Io non sono Icardi") durante un backstage con uno stilista... Solo uno scherzo o qualcosa di serio?