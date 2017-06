No look, rabona e applausi: S.Siro pazzo di Gabigol e lui "Che bello!"

Questa volta con l'Inter in vantaggio 3-0 Pioli lo ha messo in campo (con la Fiorentina non l'aveva fatto scatenando l'ira del suo agente) e lui ha subito scaldato il pubblico di San Siro. Un passaggio no-look, una rabona sulla trequarti che ha scatenato i tifosi, un tiro deviato e qualche tocco di classe: pochi minuti in campo per Gabigol ma tanti, tantissimi applausi. La sera della sfida con la Lazio potrebbe essere quella della svolta dell'avventura interista per l'oggetto misterioso (fin qui) della squadra nerazzurra.

Gli "ohhhh" del pubblico al momento del suo ingresso in campo, lui che incita i tifosi dal campo: tra Gabigol e il pubblico nerazzurro sembra proprio amore a prima vista e il giovane brasiliano esulta su Twitter. "Ma che bello!" ha cinguettato l'attaccante sottolineando la propria gioia. Se i tifosi però si esaltano, mister Pioli prova a frenare un po' gli entusiasmi: "Sta lavorando bene in allenamento, ma vorrei vedere anche giocate più concrete" ha detto il tecnico ai microfoni di Premium nel post partita.

Starà proprio a Pioli ora decidere del futuro della stellina brasiliana. Cosa fare di Gabigol? Tenerlo e farlo crescere alla Pinetina o mandarlo in prestito a farsi le ossa magari in Italia come auspicato dal suo agente? Il mercato di gennaio si avvicina e presto sapremo.