Nicolini, dopo il no al Genoa arriva la chiamata della Sampdoria

"Mio padre mi ha insegnato l'amore per la Samp e il rispetto per la gente. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Coerenza e idee non hanno prezzo!" aveva scritto solo qualche giorno fa Enrico Nicolini, ex vice di Andrea Mandorlini, per spiegare il suo rifiuto al Grifone. Una scelta da calcio romantico, da calcio di una volta, e una scelta che la Sampdoria ha deciso di premiare offrendo al suo accanito tifoso un ruolo a partire dalla prossima stagione, quando scadrà il contratto ancora in essere con il Verona.

"Nicolini ha fatto un bellissimo gesto che logicamente è stato molto apprezzato dalla società, dai tifosi e da chi ha a cuore questa maglia - le parole del ds Carlo Osti che riporta Tuttosport - Ha dimostrato che la dignità non ha prezzo. È una bandiera e le bandiere le stiamo perdendo. A giugno alla Sampdoria? Saremmo contenti di portare persone che vivono per questo club. Quindi perché no? Sa cos'è il calcio ed è un ottimo tecnico. Saremmo onorati di averlo qui".

"Ho ricevuto la chiamata di Osti, mi ha fatto molto piacere - la conferma di Nicolini - Ora vedremo cosa succederà, se da giugno tornerò alla Samp sarà per me una cosa bellissima. Ci incontreremo, ci vedremo. Comunque ci tengo a dire che credo molto nella mia scelta. Credo di aver fatto la cosa giusta".