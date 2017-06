Nicola, si parte! In bici fino a Torino, 1300 km in nove giorni

"Sono pronto a tornare in bicicletta da Crotone a Torino se riusciremo a salvarci". Forse non ci credeva nemmeno lui quando, lo scorso 7 aprile, Davide Nicola tra il serio e l'ironico pronunciava la sua promessa.

Poi però il primo segnale, quella vittoria sull'Inter che ha lanciato l'incredibile cavalcata del Crotone nell'ultima parte di stagione: vittorie a ripetizione che hanno clamorosamente portato ad una salvezza insperata, gettando l'Empoli nell'inferno della Serie B.

Adesso Nicola è pronto ad onorare la sua promessa e come riportato da 'Tuttosport', il tour in bici partirà venerdì dallo stadio 'Ezio Scida' e toccherà le tappe più importanti della sua carriera calcistica.

Il tecnico approderà a Taranto, Bari, Pescara, Ancona, Livorno, Genova e Torino, con arrivo nella sua Vigone, cittadina piemontese dove tre anni fa perse la vita, proprio durante una pedalata in bici, suo figlio Alessandro, allora 14enne.

NICOLA A PREMIUM: "MANTENGO LA PROMESSA"

Davide Nicola ha parlato del viaggio a Premium: "Mantengo sempre le promesse, mi hanno detto che è una follia e che non ce la farò ma me la prenderò molto tranquillamente. Avremo assistenza medica, saremo accompagnati da due Onlus e ricorderemo anche Scarponi ed Hayden. Avremo 9-10 tappe, ce ne sono anche di 170 km e non so bene come farò... Dopo il viaggio, parlerò con la società del futuro".