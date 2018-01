Nicchi: "Var, bilancio incredibile. Indietro non si torna"

"I risultati dopo 5 mesi sono incredibili, per certi i versi inaspettati. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, stiamo lavorando al perfezionamento del mezzo tecnologico che a detta di tutti funziona. Adesso è arrivato il momento di parlarne di meno, abbiamo spiegato agli allenatori in modo dettagliato su cosa c'è ancora da lavorare: la Var ci permette di parlare di calcio con serenità e trasparenza". Dai microfoni di Radio Sportiva il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi parla dell'ausilio tecnologico che tanto sta facendo discutere.



Ma cosa dice Nicchi a quegli allenatori che sono ancora scettici riguardo a questo cambiamento? "Chi non ha digerito ancora la Var la digerirà, ne prenderà atto: indietro non si torna - sottolinea , questo è certo, perchè ormai l'International Board ha intrapreso questa strada". "Non potevamo fare di più - aggiunge -, poi se qualcuno pensa che non si possa mai sbagliare questo non fa parte del genere umano. Gli errori ci sono e ci saranno ma vedrete che saranno ridotti all'osso".



Anche per Nicchi, comunque, qualcosa va rivisto riguardo alla casistica dei falli di mano. "Il fallo di mano ha determinato alcuni errori - ammette il presidente dell'Aia -, ma è il primo anno di Var e lo miglioreremo. Non c'è più spazio per l'interpretazione, chi si lamentava ora non lo farà più. Noi inviamo i dati alla centrale dell'Ifab, e chi è preposto deciderà se apportare delle modifiche, magari minime, al regolamento: il regolamento è mondiale e non lo possiamo fare certo noi arbitri italiani, noi lo possiamo solo applicare". Che ne pensa del rapporto tra Var e arbitro in campo? "Chi si alterna al monitor ha le stesse disposizioni rispetto a chi va in campo - risponde -. Il rapporto è chiaro, la decisione la prende l'arbitro in campo e non può essere scavalcato".



Infine un commento sulla proposta di chiamate dalle panchine: "A oggi il protocollo non lo prevede, se un domani dovesse esserci un'innovazione di questo tipo la prenderemo in considerazione. Al momento la ritengo superflua, cosa può chiedere un allenatore a chi sta già esaminando tutto? Agli allenatori abbiamo detto e ribadito che senza bisogno che loro chiedano niente, gli episodi sono tutti esaminati".